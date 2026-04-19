Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。携帯ソーラーパネルに対する世間のイメージって、だいたい二つに分かれますよね。軽くて小さいけど発電しないか、ちゃんと発電するけどデカくて重いか。「ECOTAB」は重量641.5g、たたんだサイズはiPad miniより小さいとのこと。それでいて最大セル効率24.6%、最大24W出力。スペックだけ見れば理