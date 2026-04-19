スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督の進路選択に感謝した。Ｒソシエダードは１８日（日本時間１９日）、スペイン国王杯決勝でアトレチコ・マドリードを延長、ＰＫ戦の末に下して優勝。プロ初タイトルとなった久保は２―２の後半４３分からプレーし、得点はなかったものの、攻撃をけん引した。スペイン紙「マルカ」などによると、「これまで大事な試合に負け続けてき