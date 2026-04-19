今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある２匹の猫ちゃん。お気に入りの場所でくつろいでいたお兄ちゃん猫。しかし、そこに、もう一匹の猫ちゃんがやってきて…。投稿はThreadsにて、3000回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちから注目を集めました。 【写真：ベッドから顔を出していたお兄ちゃん猫→とっても不満そうで…『まさかの状況』に爆笑】 お兄ちゃんが重たいだろうよ… 今回、Thread