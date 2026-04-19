出会って間もない2匹の猫たちが見せた、少しハラハラするやり取り。穏やかな先住猫に果敢に立ち向かう子猫の姿を収めたリール動画は40万再生を突破。「可愛くて癒される」「勇敢な子猫」との声があがりました。 【動画：出会って5日の『先住猫と子猫』→ケンカしていると思ったら……ほっこりする光景】 出会って5日…不安だらけの同居スタート Instagramアカウント「waku&raraco」に投稿されたのは、出会