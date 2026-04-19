猫にとって『環境の変化』が負担になる理由 1.テリトリーの崩れが強い不安を生む 猫は自分の縄張りをとても大切にするため、部屋の配置や匂い、いつもいる人の動きまで含めて「安心できる空間」として認識しています。 引っ越しや模様替えは、その安心の土台を一度リセットするような出来事です。 たとえば、毎日同じ場所でくつろいでいた猫が、家具の配置変更後にウロウロと落ち着かなくなるのは自然