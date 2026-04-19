タレントのつるの剛士が18日、ウルトラマンサーガのフィギュアを手に入れたことを明かした。 【写真】念願のフィギュアが届いてどや顔のポーズ！ つるのはインスタグラムで「予約していたフィギュア"ウルトラマンサーガ"が届いた。かっきぃぃ」と興奮気味に投稿。「早速部屋に飾ったら、どこにいるのかわからなくなってしまった。というか、気がつけばウルトラマンサーガ公開から15周年?!当時私36歳