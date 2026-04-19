◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」４月７日午前１１時。東京・日本橋兜町は小雨が降るあいにくの空模様も、東京証券取引所オープンプラットフォームに集まったスーツ姿の面々は、晴れ晴れとした表情だった。スポーツイベントの運営などを手がけるヒトトヒトホールディングス株式会社が上場セレモニーを開催。巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）も出席した。同社の松本哲裕社長（５１）とは星稜野球部で同期