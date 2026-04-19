◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディス最終日（１９日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）ツアー通算２２勝の鈴木愛（セールスフォース）は４バーディー、１ボギーの６９で回り通算１３アンダー。同じく首位で出た高橋彩華（サーフビバレッジ）に１打届かず２位だった。「９アンダーが出た次の日にしては、すごくいいゴルフができた。ショットはそれなりに安定していたけど、本当に運がなかった」