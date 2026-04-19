アストン・ビラ所属のイングランド代表ＭＦモーガン・ロジャース（２３）獲得に向けて、ドイツ王者のバイエルン・ミュンヘンが始動したことが明らかになった。英サッカーサイト『フットボールインサイダー』が掲載した記事によると、関係者から「バイエルン・ミュンヘンが今季終了後のロジャース獲得に”コンクリート”のように固い興味を示している」という証言を得たという。問題は昨年ロジャースが現在所属するアストン・