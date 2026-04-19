―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは秋保温泉の名物スーパーで買ったおはぎ。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.25「お茶の足湯で、おはぎという最後はどうだ!?」仙台の郊外、秋保温泉に初めて行った。ここには地元では有名な「さいち」という