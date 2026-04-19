―［結婚につながる恋のはじめ方］― 大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2025/1/16記事は取材時の状況）＊＊＊皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント山本早織です。◆人間的な魅力を高めるシンプルな方法突然ですが、あなたは人間関係でどれだけ失敗してきましたか？