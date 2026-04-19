１９日昼ごろ、十日町市で野焼きによる火災が発生しました。 火事があったのは、十日町市中条の畑です。 警察によりますと 午前１１時ごろ、畑で枯草を燃やした後、消火して離れたところ再び出火し延焼したとみられています。 火は、午後1時すぎに消防の放水により消し止められました。 この火事によるけが人はいません。 現時点で焼失面積は不明だということです。