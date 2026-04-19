通算14アンダーで優勝し、トロフィーを手に笑顔の高橋彩華＝熊本空港CCKKT杯バンテリン・レディース最終日（19日・熊本県熊本空港CC＝6595ヤード、パー72）首位から出た高橋彩華が5バーディー、1ボギーの68で回り、大会記録に並ぶ通算14アンダー、202で、5日のヤマハ・レディース葛城に続く今季2勝目を挙げた。ツアー通算4勝目で、賞金1800万円を獲得した。ともに首位スタートだった鈴木愛は1打差の2位。通算9アンダーの3位に