女優・南沙良がプライベートショットを披露し反響を呼んでいる。南は１８日までに自身のインスタグラムを更新。黒縁メガネ姿で食事を堪能（たんのう）する様子や、愛犬にもたれかかりリラックスする様子など、プライベートショットを多数アップした。この投稿にはファンから「沙良ちゃんのかわいさにやられて心臓もってかれたーーー」「むちゃくちゃ可愛いです」「犬になりたい」「かんわええ」「笑ってる目元が可愛い」など