「広島−ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）プロ７年目の持丸がプロ初安打を放った。２点を追う七回２死一塁。伊勢に対し、カウント２−２から低めのフォークを拾って中前へ。ベンチに向けガッツポーズを繰り出し、喜びを表現した。持丸は２０１９年度の育成ドラフト１位で入団。２２年以降、１軍での出場がなかったが、１１日に１軍昇格。この日は「９番・捕手」で４年ぶりにスタメン出場した。