米国・ＷＷＥプロレスの祭典「レッスルマニア４２」初日（１８日＝日本時間１９日）、人気女子レスラーの?ＥＳＴ?ことビアンカ・ベレア（３７）が第１子を妊娠していることをリング上で発表した。昨年１２月に引退し、今大会ではホストを務めるジョン・シナがこの日の公式な観衆数を「５万８１６人」とアナウンスすると、ブルーのドレスを着たビアンカが入場してきた。昨年の祭典「レッスルマニア４１」では女子世界王者イヨ・