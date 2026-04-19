4月19日、中山11Rで行われた第86回皐月賞（3歳オープン・牡牝・G1・芝2000m・1着賞金＝2億円）は、松山弘平騎乗の1番人気、ロブチェン（牡3・栗東・杉山晴紀）が勝利した。3/4馬身差の2着に4番人気のリアライズシリウス（牡3・美浦・手塚貴久）、3着に9番人気のライヒスアドラー（牡3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:56.5のレコード（良）。【ホープフルS】1戦1勝馬ロブチェンが鮮やかな差し切りG1馬の底力を発揮松