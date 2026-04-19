【モデルプレス＝2026/04/19】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が4月18日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP人気メンバー「脚のラインが綺麗」“超ミニ”で美脚輝く◆IVEユジン、美脚際立つミニスカコーデ披露ユジンは「眼鏡ユジン」と韓国語でつづり、複数枚のオフショットを投稿。裾にレースがあしらわれた白ブラウスに黒のミニスカー