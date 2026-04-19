【モデルプレス＝2026/04/19】YouTuberのてんちむが4月18日、自身のInstagramを更新。黒のミニワンピース姿を披露し、注目を集めている。【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「大人可愛い」ミニワンピで美ボディ輝くhttps://mdpr.jp/influencer/detail/4763630◆てんちむ、美ボディ際立つ黒ミニワンピ姿を披露てんちむは「Amuyoの撮影」とつづり、自身のプロデュースする編み物ブランドの撮影オフショットを複数枚公開。抜