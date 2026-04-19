【競馬】皐月賞・G1（4月19日／中山競馬場・3歳牡牝・芝2000メートル）【映像】ロブチェンが逃げ切りレコードV！ 皐月賞レースハイライト第86回・皐月賞が19日（日）に中山競馬場で開催。1番人気でホープフルS勝ち馬のロブチェン（牡3・杉山）が逃げ切りV。1分56秒5のレコードで牡馬クラシック第1戦の王者に輝いた。ロブチェンは2コーナーのカーブから先頭に立つと、最後はリアライズ