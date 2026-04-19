IT関連会社の社長の男が同僚とみられる男性の遺体を遺棄したとして逮捕された事件で、男が「業務上で男性のトラブルは聞いたことはない」と話していたことがわかりました。【映像】連行される容疑者の様子水口克也容疑者（49）は去年10月、東京・港区にある自身の会社の事務所から同僚の50代男性とみられる遺体を運び出して遺棄した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、水口容疑者は逮捕前の調べで「業務上