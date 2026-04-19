きょうは関東を中心に夏日が続出する見通しで、季節外れの暑さに注意が必要です。【映像】夏日続出…関東各地の様子強い暖気や日差しの影響で朝から気温が上がっていて、東京は午前9時前に20℃を突破しました。日中の最高気温は東京が25℃、前橋や宇都宮が26℃など、関東のおよそ4割の地点で夏日が予想されています。また、きのう大きな地震が相次いだ長野でも24℃と、汗ばむ暑さになる見通しです。長時間、外で過ごす場合