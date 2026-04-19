俳優の知念英和（２１）が１９日、都内で自身初のカレンダー発売記念イベントを行った。昨年まで「仮面ライダーガヴ」に主演していた新星は、ＴＢＳ「よるのブランチ」にレギュラー出演中。ガヴはお菓子が大好きな設定だっただけに「僕ならではの目線でおいしさを伝えられる食リポを頑張っていきたい」と意気込んだ。現在は干し芋にハマっており「和菓子を好む傾向があるので『おじいちゃんっぽいね』と言われます。干し芋の