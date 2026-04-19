「ゾンビたばこ」とも呼ばれる指定薬物「エトミデート」を含む液体をタイから密輸しようとしたとして、シンガポール国籍の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子モハンマド・ファイズ・ビン・モハンマド・ナセル容疑者は18日、成田空港で「エトミデート」が含まれている液体を、スーツケースに入れてタイから日本に密輸しようとした疑いがもたれています。警察によりますと液体は複数のプラスチックのボトルに