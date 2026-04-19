バドミントンの日本代表合宿で取材に応じる志田千陽（右）と五十嵐有紗＝19日、味の素ナショナルトレーニングセンターバドミントンの日本代表が19日、団体世界一を決める国・地域別対抗戦、女子ユーバー杯と男子トマス杯（24日開幕・デンマーク）に向けた合宿を東京都内で公開し、女子シングルスで昨年の世界選手権を制した山口茜（再春館製薬所）は「いい内容の練習ができている。自分のやるべきことをやる」と意気込んだ。女