茂木敏充外相核拡散防止条約（NPT）再検討会議が米国で27日に開幕するのを前に、茂木敏充外相の出席を求める声が与野党から上がっている。高市政権は国光文乃外務副大臣の派遣を調整しているが、過去には首相や外相が出席した実績がある。出席者の選定は、時の政権の核軍縮に取り組む姿勢を投影してきた経緯がある。外務省によると、原則5年ごとに開かれる再検討会議に政務レベルの派遣が始まったのは村山政権時代の1995年。条