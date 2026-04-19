アイドルグループ・わーすたの松田美里が１９日、都内で２ｎｄ写真集「想いごと」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントに登場した。昨年１１月頃に初めてグアムに行き、２泊３日で撮影を行った。「元々写真集がすごく好きで憧れがあった。本当にうれしいです」と笑顔。「ファースト写真集は成人して３年とかでまだ少女らしさやアイドルのかわいらしさが多く映っていた。違う顔を見せたいと思っていた」とうなずいた。わー