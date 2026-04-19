千葉県君津市の路上で男性が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。【映像】男性が血を流して倒れていた現場周辺の様子19日午前1時前、君津市北子安の路上で、「男性が倒れている」と通行人から119番通報がありました。警察によりますと、市内に住む千田辰也さん（66）が頭から血を流した状態でうつぶせに倒れていて、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、