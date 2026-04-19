30代のA子さんは、この1年間で1日たりとも心が晴れ渡る日がありませんでした。理由は、夫の不倫でした。発覚当時、夫が必死に謝罪したことと、まだ幼い子どもの将来を考え、A子さんは夫との関係の「再構築」を選びました。【動画】片側1車線道路「自転車を1m空けて追い越せず」→パトカー先頭に100m級渋滞改正道路交通法に疑問の声夫はそれ以来、家事や育児に協力的になり、A子さんの顔色をうかがうように尽くしてくれています。