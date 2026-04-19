惜しいシーンだった。福島ユナイテッドFCの三浦知良は、４月19日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-B第11節のFC岐阜戦で、開幕戦以来の先発を果たす。J公式戦の最年長出場記録を59歳と１か月24日に更新したカズは、開始６分に見せ場を作る。右サイドからのクロスにファーで反応。ジャンプしながらヘディングシュート。残念ながら枠を外したが、会場もどよめくチャンスだった。 試合を配信