名古屋グランパスは４月19日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第11節でアビスパ福岡と対戦する。舞台はリニューアルされたパロマ瑞穂スタジアム。こけら落としとなる一戦は、16時キックオフで開催される。この特別な試合に華を添えたのが、“ピクシー”ことドラガン・ストイコビッチ氏の来場だ。現役時代に７年間プレーし、さらに監督として６年間チームを率いたレジェンドは、選手・指揮官の両方の立場で“聖地・瑞穂”