「日本ハム−西武」（１９日、エスコンフィールド）エスコンが騒然となるプレーが起こった。七回の日本ハムの攻撃で１死満塁で水谷が打席に。一塁への強烈なゴロを放ったが、西武一塁手・平沢が取って送球したボールが水谷に直撃。ボールは腕に当たった後、顔に当たり、水谷はその場に倒れこんだ。その後、立ち上がり、なんとか一塁にたどりついた後、再びうずくまり、自力で歩いてベンチへと向かった。はね返ったボールを