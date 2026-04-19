米中央軍がイランの港湾や沿岸地域を出入りする船舶を対象に海上封鎖を実施したのに対し、イランは陸上の国境貿易を活性化させ、影響を抑える対策に乗り出した。米国の経済制裁を回避するために構築した近隣諸国との貿易ルートをフル稼働させる方針だ。（国際部吉形祐司）イランのエスカンダル・モメニ内相は１４日、国境沿いの州知事に「海上封鎖の脅威を無効化し、生活必需品の輸入を促進して敵の試みを阻止すべきだ」と指