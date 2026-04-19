◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島・持丸泰輝捕手が７年目でプロ初安打を放った。２点ビハインドの７回２死一塁、伊勢から中前打を放ち、プロ１１打席目でうれしい初安打だ。１７日の同戦で４年ぶりに１軍出場した捕手。この日は４年ぶりのスタメンマスクをかぶり、大きな一歩を踏み出した。旭川大高（現・旭川志峯）から１９年育成ドラフト１位で入団。２２年に１軍デビューし、５試合に