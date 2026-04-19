◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル、良）＝１着馬にヴィクトリアマイル優先出走権福島の牝馬限定重賞は１６頭で争われ、１番人気のパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は８着。道中は後方３番手で待機。直線手前から追い出したが、前を捉えられず。重賞初制覇はならなかった。昨年秋華賞３着、エリザベス女王杯２着とＧ１戦線で好走。始動戦だった中山牝馬Ｓも３着