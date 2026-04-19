【モデルプレス＝2026/04/19】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が4月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。10年前の夫婦写真を公開し、注目を集めている。【写真】人気芸人の33歳美人妻「師匠何も変わらないー！」10年前のラブラブ夫婦ショット◆蜂谷晏海、10年前の夫婦写真公開に「師匠何も変わらないー！」蜂谷は「先月4月16日に34歳の誕生日を迎えたのですが、こちら、24歳の誕生日 10年前の写