【モデルプレス＝2026/04/19】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが4月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。姪とのシミラールックを公開した。【写真】26歳人気人気YouTuber「可愛らしい」と話題の姪との2ショット◆いちえ、姪とシミラールックいちえは「姪っ子とシミラールックってやつ」とコメント。頭にサングラスを乗せ、薄い水色のトップスとデニムパンツでテイストを合わせたコーディネートで、体を寄せ合い揃ってカメラ