【モデルプレス＝2026/04/19】モデルで女優の菊地姫奈が4月18日までに自身のInstagramストーリーズを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】21歳美人女優「レシピ教えて欲しい」アレンジそうめん・鶏つくねスープなど4品ズラリ◆ 菊地姫奈、手作りのアレンジ料理公開菊地は「だし巻き玉子、塩鶏つくねスープ、レモンそうめん、もやしナムル」と献立をつづり、写真を投稿。白い皿に盛られたそうめんに輪切りのレモンを