秋田朝日放送 秋田市山王の県庁前バス停待合室に不審物が見つかりました。 警察では周囲を規制していて機動隊が不審物を処理する予定です。 警察によりますと午前１１時４４分ごろ 秋田市山王の県庁前バス停待合室に不審物が放置されているのを 通りがかった人が見つけました。 不審物は段ボール箱１箱で縦２０センチ、横３０センチ、奥行およそ６０センチで、 ベンチの下に置かれてたということです。