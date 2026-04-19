鶴岡市のコンビニエンスストアで19日、栄養ドリンクを盗んだ疑いで無職の男（52）が警察に逮捕されました。窃盗の容疑で逮捕されたのは鶴岡市青柳町に住む52歳の無職の男です。警察の調べによりますと無職の男（52）は19日午前9時30分ごろ、鶴岡市青柳町のコンビニエンスストアで栄養ドリンク2点（計1252円）を盗んだ疑いです。被害店からの通報を受けた警察官が捜査し、男を逮捕しました。