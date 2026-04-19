19日昼前、秋田市の県庁前で不審な段ボール箱が見つかり、警察が対応に当たっています。現場は秋田市山王の県庁前にあるバスの停留所の待合室です。秋田中央警察署の調べによりますと午前11時44分ごろ、通りがかった人が不審な段箱ボールを見つけ、通報しました。山王大通りを一時通行止めにして県警察本部の機動隊が対応にあたっています。