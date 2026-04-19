びまん性胃がんの原因となりやすい人の特徴とは？メディカルドック監修医が、遺伝子変異の関与や、飲酒、喫煙、塩分摂取といった生活習慣のリスクについて詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「びまん型胃がん」の症状や原因・胃がんとの違いはご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック） 佐賀大学