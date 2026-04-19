【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ME:I（ミーアイ）が、4月18日に国立代々木競技場第一体育館で開催された『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。 ■出だしから会場を一気に自分たちの色に染め上げたME:I 4月17日、デビュー2周年の記念日を迎えたME:I。デビュー3年目に突入してから初のステージとなった今回、ゴールドのアクセントが映えるブラウンを基調としたクラシ