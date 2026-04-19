「関西学生野球、立命大４−２関学大」（１９日、ほっともっと神戸）広島・新井貴浩監督の長男で、関学大の新井亮規浩内野手（４年・関西学院）がリーグ戦初出場から出場３試合連続安打を放った。２点を追う九回先頭、代打で打席へ。２ボールから、今秋ドラフト候補の立命大・有馬の３球目を中前へ運び、「最終回先頭バッターでなんとか塁に出たいという中でいい結果になってよかった」とうなずいた。１２日の関大戦（甲子園