◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・松本晴投手が、９回途中２失点でマウンドを降りた。今季４試合目の登板となった左腕は、初回から２つの三振を奪う上々の立ち上がりを見せた。前回登板となった１２日の日本ハム戦（エスコン）では２回２／３を５失点で降板していたが、この日は力強い直球を主体にストライクゾーンで勝負を仕掛け、テンポよく打者を翻弄（ほんろう）。ス