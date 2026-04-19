◆パ・リーグソフトバンク１―２オリックス（１９日・みずほペイペイドーム）オリックスが逆転勝ちで、昨季は開幕から６連敗を喫した鬼門・みずほペイペイドームでカード勝ち越しを決めた。１点を追う８回、８月８日生まれの森友が右越えに今季１号、令和８８８８号の同点ソロ。９回は１死二塁から、西川が中前に決勝適時打を運んだ。先発・ジェリーは６回４安打１失点。来日３度目の先発で初勝利はお預けとなったが、１０１