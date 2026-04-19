◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル、良）＝１着馬にヴィクトリアマイルへの優先出走権福島の牝馬限定重賞は１６頭で争われ、９番人気のコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）が外から豪快に伸びて差し切り、２４年のクイーンＳ以来となる重賞２勝目を飾った。菊沢一樹騎手は２０１９年７月の七夕賞（ミッキースワロー）以来）、自身２度目の重賞勝利。勝ちタイム