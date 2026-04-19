中山10R・京葉S19日に行われた中央競馬の中山10R・京葉S（ダート1200メートル）でアクシデントが発生した。武豊騎乗のエコロエイト（牡5、田村）がスタート前に発馬機から飛び出した。G1・皐月賞の発走40分前に中山競馬場が騒然となった。ゲートに入ったエコロエイトだったが、スタート前に発馬機から飛び出した。騎乗した武豊が懸命になだめたものの、かなりのスピードで数百メートル走ってしまった。なんとか止まってス