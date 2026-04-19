◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第２日▽法大１１―４立大（１９日・神宮）法大が１１安打で１１得点を奪って快勝。２戦連続の２ケタ得点で勝ち点を挙げた。「５番・ＤＨ」で先発出場した井上和輝捕手（２年＝駿台甲府）は、３回無死一、三塁で中前適時打を放つと、８回１死一塁では高めの直球を捉えて、右中間席に飛び込む２戦連発の２ラン。今春２発目、リーグ戦通算６号となるアーチを含む、２安打３打点の活躍でチームの