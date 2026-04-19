高知県内の女子中学生を車に乗せて連れまわしたとして県警は4月18日、長野県の自称会社員の男を未成年者誘拐の疑いで現行犯逮捕しました。未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは長野県小諸市の自称会社員 佐藤暸容疑者（20歳）です。警察によりますと佐藤容疑者は18日、県内の女子中学生を未成年であると知りながら自身の車に乗せて連れまわした疑いが持たれています。18日午後6時30分ごろ、女子中学生の父親から「娘が知らない人に